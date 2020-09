Pierce Brosnan, l'ex 007 sarà un veterano di guerra in The Last Rifleman

Pierce Brosnan reciterà nel film The Last Rifleman, incentrato sulla Seconda Guerra Mondiale, con la produzione prevista per la stagione invernale in Irlanda del Nord e nell'Eire. Secondo quanto riporta Deadline, Brosnan interpreterà un veterano di guerra nel film ispirato ad una storia vera, diretto dal regista Terry Loane.

Il film verrà finanziato dalla Northern Ireland Screen. The Last Rifleman è basato sulla vita reale del militare Bernard Jordan. Nel 2014 Jordan, allora 89enne, fuggì dalla sua casa di cura a Hove per raggiungere la Normandia per celebrare il 75° anniversario dello sbarco con i suoi compatrioti.



Lo sceneggiatore Kevin Fitzpatrick ha dichiarato di essere stato affascinato dal racconto di Jordan sin dall'inizio:"Sono rimasto affascinato da questa storia e dai motivi che spingono un uomo verso la fine della sua vita alla ricerca di un luogo che contiene solo ricordi dolorosi. L'audace viaggio di Bernard Jordan ha catturato l'attenzione della nazione e ha evidenziato lo spirito che incarnava la generazione della Seconda Guerra Mondiale".

Il regista Terry Loane ha elogiato il lavoro di Fitzpatrick:"Si tratta del tipo di copione che i registi cercano: un dramma potente, guidato dai personaggi che bilancia perfettamente cuore e pathos".

In questi mesi sul web è comparsa una foto di Pierce Brosnan durante la quarantena. Nei prossimi mesi Brosnan sarà protagonista anche dello sci-fi Youth, diretto da Brett Marty.