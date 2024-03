Pierce Brosnan dichiarato colpevole in Wyoming: ha violato i confini del Parco Yellowstone

Pierce Brosnan si era dichiarato non colpevole dopo essere stato accusato dallo stato del Wyoming per violazione di una riserva naturale nel Parco Nazionale, ma in queste ore il processo è ufficialmente terminato con la sua condanna.

L'ex star della saga di 007 era stata accusata di aver violato i confini del Parco Yellowstone dopo essersi introdotto in un'area termale vietata per scattare una fotografia: Brosnan, che ha partecipato all'udienza in tribunale a Mammoth, nel Wyoming, è stato multato di 500 dollari e gli è stato ordinato di fare una donazione di 1.000 dollari a Yellowstone Forever - un'organizzazione no-profit che sostiene il parco - entro il prossimo 1 aprile, secondo i documenti rilasciati dal tribunale. Un secondo reato minore, per aver violato le chiusure e i limiti di utilizzo, è stato respinto dal giudice magistrato statunitense Stephanie Hambrick.

Giovedì scorso Pierce Brosnan aveva condiviso una dichiarazione sul suo Instagram, scrivendo: “Come ambientalista ho il massimo rispetto e amore per il nostro mondo naturale. Tuttavia, ho commesso un errore impulsivo, che non prendo alla leggera, quando sono entrato in un'area termale coperta di neve nel Parco Nazionale di Yellowstone per scattare una fotografia. Non ho visto affisso il cartello “Divieto di ingresso” che avvisava del pericolo, ma mi rammarico profondamente della mia trasgressione e offro le mie più sentite scuse a tutti per aver violato questo settore così delicato. Yellowstone e tutti i nostri parchi nazionali devono essere curati e preservati affinché tutti possano goderne”.

Secondo le ricostruzioni, Pierce Brosnan, 70 anni, ha camminato in un'area vietata a Mammoth Terraces, nella parte settentrionale di Yellowstone, vicino alla linea Wyoming-Montana, lo scorso 1 novembre: si trovava nel parco per una visita personale e non per un lavoro cinematografico, come inizialmente trapelato. Uscire oltre i limiti delle zone protette del parco, oltre che essere molto pericoloso, in America può comportare pesanti rischi legali, con multe più o meno salate o addirittura il carcere.

