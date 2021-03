Pierce Brosnan: chi è Dr. Fate, il supereroe che l'ex 007 interpreterà in Black Adam?

Nei giorni scorsi è stato annunciato ufficialmente che Pierce Brosnan sarà Dr. Fate in Black Adam, l'atteso cinecomic DC Films spin-off dell'apprezzato Shazam! con protagonista Dwayne 'The Rock' Johnson nei panni del celebre anti-eroe dei fumetti.

Ma chi è, nello specifico, Dr. Fate? Scopriamolo insieme all'interno di questo speciale.

Dr. Fate è stato utilizzato in diverse proprietà DC, principalmente nei film d'animazione, ma il suo alter-ego Kent Nelson ha fatto il suo debutto live-action nella stagione 9 di Smallville, dove venne interpretato da Brent Stait. Anche in quel caso era legato all'arrivo della Justice Society of America, team che sarà al centro anche del film Black Adam, questo perché Dr. Fate è storicamente legato a questo gruppo di supereroi.

Kent è apparso per la prima volta in More Fun Comics #55, e nel corso della sua lunghissima storia editoriale non è stato l'unico ad indossare gli abiti di Dr. Fate. La sua storia inizia con l'esplorazione della tomba di Nabu il Saggio insieme a suo padre Sven Nelson: quando aprono la tomba di Nabu, il suo spirito viene liberato e mentre Sven muore a causa di un gas, Kent viene risparmiato. Lo stesso Nabu finisce col diventare il mentore di Kent e lo addestra per diventare un potente stregone. Donandogli un elmo magico (l'iconico casco di Dr. Fate, chiamato anche Elmo del Fato e/o Elmo di Nabu), Kent diventa il superumano Dr. Fate, specializzato in minacce soprannaturali.

Sebbene Kent sia mortale, il suo addestramento con Nabu gli ha concesso una vasta gamma di talenti come stregone, ma la maggior parte dei suoi poteri provengono anche dall'Elmo di Nabu, motivo per cui i suoi avversari spesso e volentieri tentano di impossessarsene. Tra i suoi poteri da citare la guarigione, il teletrasporto, il volo, la telepatia, la telecinesi e varie forme di incantesimo, incluso il viaggio tra le dimensioni alternative e le Terre del Multiverso DC. E' virtualmente immortale e invulnerabile, ed è considerato come uno degli esseri più potenti dei fumetti DC Comics.

Nella vita quotidiana è innamorato di Inza Cramer, che nei fumetti diventerà prima sua moglie e poi una nuova Dr. Fate.