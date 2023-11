Pierce Brosnan è un assassino con grossi problemi nel trailer di Fast Charlie

L'ex 007 Pierce Brosnan è pronto a tornare in un thriller poliziesco dal titolo Fast Charlie, del quale è stato distribuito il trailer. Il film rappresenta anche l'ultima apparizione cinematografica di James Caan. Brosnan si conferma uno degli attori più eclettici di Hollywood e dalla commedia torna all'action.

In Fast Charlie, la star interpreta Charlie Swift, un sicario che lavora per il suo capo Stan (James Caan) da oltre vent'anni. Sempre fedele al suo boss, Charlie verrà coinvolto in una faida in cui Marcie (Morena Baccarin), ex moglie della sua ultima vittima, è l'unica di cui si può fidare. Il trailer mostra Charlie Swift impegnato in diverse sequenze d'azione e con il personaggio di Moren Baccarin, che potrebbe risultare fondamentale nell'economia della narrazione.

Pierce Brosnan ha arricchito la propria filmografia negli ultimi anni, passando da cinecomic come Black Adam di Jaume Collet-Serra, a Cenerentola e soprattuto un altro poliziesco come The Out-Laws - Suoceri fuorilegge.

Famoso anche per aver interpretato negli anni '90 l'iconico 007 creato da Ian Fleming, James Bond, Pierce Brosnan non ha apprezzato No Time To Die, e ha espresso parecchie perplessità sull'ultimo film con Daniel Craig nel ruolo dell'agente segreto, prima del cambio della guardia previsto nel prossimo capitolo.



Nel cast del di Fast Charlie anche Morgan Freeman, Mezi Atwood, Sharon Gless, Colin Salmon e Toby Huss.

Lo scorso giugno Pierce Brosnan sarebbe stato vittima di un'effrazione particolarmente bizzarra nella sua abitazione in California;

Un uomo sarebbe entrato nella sua proprietà e avrebbe utilizzato la doccia presente nel giardino della star.