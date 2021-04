Pieces of a Woman, Vanessa Kirby: 'È una storia di coraggio femminile'

Con l'avvicinarsi della Notte degli Oscar Vanessa Kirby è tornata a parlare di quel Pieces of a Woman grazie al quale la troveremo candidata alla statuetta come Miglior attrice protagonista: in particolare, l'attrice si è detta speranzosa nel fatto che il film aiuti quante più donne possibile ad affrontare il lutto e la sofferenza.

"Lo spero davvero. Tutti noi attraversiamo momenti difficili e abbiamo bisogno di trovare la forza per affrontare un nuovo giorno. Penso che si tratti di una storia di coraggio femminile. La gravidanza, l'aborto, non se ne parla mai abbastanza nonostante riguardi circa il 25% delle donne. Ci sono tante storie non raccontate sul dolore che le persone si trovano ad affrontare" sono state le parole di Vanessa Kirby, a cui sono andati anche i complimenti della crew di Mission Impossible per la nomination agli Oscar.

L'attrice ha poi proseguito: "Spesso ci tocca dire addio a qualcosa e non ne capiamo neanche il perché. Non riusciamo a spiegarcelo. Un sacco delle donne con cui ho parlato hanno dovuto convivere con la loro perdita, ma il ricordo di aver avuto un bambino e di esser state madri... Loro saranno per sempre madri di quei bambini". Per saperne di più, in attesa degli Oscar, qui trovate la nostra recensione di Pieces of a Woman.