Pieces of a Woman, la crew di Mission: Impossible festeggia la nomination di Vanessa Kirby

Non c'è dubbio che in Pieces of a Woman sia stata, più di ogni altra cosa, la strepitosa prova di Vanessa Kirby ad emergere: l'attrice ha messo tutta sé stessa nell'interpretare il difficile e doloroso ruolo di Martha Weiss, riuscendo a spiccare come una delle migliori performance attoriali di questa stagione.

Performance, quella di Kirby, che non a caso è stata notata dall'Academy e premiata con la nomination agli Oscar 2021: durante la prossima cerimonia di premiazione la nostra Vanessa se la vedrà quindi con colleghe del calibro di Viola Davis, Frances McDormand, Andra Day e Carey Mulligan.

La notizia della nomination di Vanessa Kirby, comunque, è ovviamente giunta immediatamente all'orecchio dei tanti colleghi con cui l'attrice ha collaborato nel corso della sua carriera. Poco dopo l'annuncio delle candidature, ad esempio, sono giunte tramite Instagram le congratulazioni di Christopher McQuarrie e del team di Mission: Impossible: "Sincere congratulazioni dalla famiglia di Mission: Impossible per questa meritatissima nomination" si legge nel post pubblicato dallo sceneggiatore.

Kirby, ricordiamo, aveva preso parte al franchise in occasione di Mission: Impossible - Fallout. Per avere un'idea dell'incredibile preparazione affrontata per il suo ultimo ruolo, comunque, basti pensare alle otto ore trascorse da Vanessa Kirby in sala parto prima di Pieces of a Woman.