Picone positivo al Covid-19: 'State tranquilli, sto bene'

Molte sono le star del mondo del cinema e dello spettacolo ad essere risultate positive al Covid-19 negli ultimi mesi. Apripista è stato Tom Hanks lo scorso marzo ed ora, anche gli attori di casa nostra sembrano essere sempre più colpite da questo tremendo virus.

Nei giorni scorsi è risultato positivo Valentino Picone, il comico ed attore siciliano che ormai da circa 20 fa coppia fissa con Ficarra. Il presentatore di Striscia la Notizia ha dato la notizia via social, rivelando però di essere fortunatamente asintomatico.

"Purtroppo il tampone ha confermato che ho il Covid. Voglio rassicurare tutti: sto bene. Spero di tornare presto accanto a mio compare. Nel frattempo, al mio posto a Striscia ci sarà nostro fratello Sergio Friscia. Siete in buone mani" ha detto l'attore lasciando al collega il testimone del TG Satirico di Canale 5.

Proprio stasera vedremo in tv Ficarra e Picone con Nati Stanchi, il loro film d'esordio che racconta con estrema ironia la difficile condizione del mondo lavorativo italiano. I due sono infatti dei disoccupati che girano l'Italia facendo continuamente concorsi ma, in fondo in fondo, non sono così sicuri di voler trovare realmente un impiego. Se siete curiosi date un'occhiata alla recensione de Il primo Natale, il loro ultimo film che ha avuto un eccezionale successo al botteghino, diventando la pellicola più vista di tutto il 2019 in Italia.