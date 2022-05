Un Piccolo Favore, annunciato il sequel: tornano Anna Kendrick e Blake Lively

Ricordate il thriller con Blake Lively e Anna Kendrick Un Piccolo Favore, diretto da Paul Feig? Lionsgate e Amazon Studios ne hanno appena annunciato il sequel.

È stato annunciato quest'oggi in via ufficiale un sequel per Un Piccolo Favore, la pellicola del 2018 diretta da Paul Feig che vedeva protagoniste Anna Kendrick e Blake Lively.

Le due attrici ritorneranno nei rispettivi ruoli, quello di Stephanie (Kendrick), una mamma single proprietaria di un blog investigativo, ed Emily (Lively) una misteriosa donna dell'alta società il cui figlio frequenta la stessa scuola di quello di Stephanie. Quando Emily scomparirà, Stephanie si incaricherà di scoprire la verità.

Il finale aperto del precedente film lasciava spazio per un continuo, continuo che verrà scritto da Jessica Sharzer (già autrice dello script del primo film, nonché di numerosi episodi di serie tv come American Horror Story o Nove Perfetti Sconosciuti) e diretto nuovamente da Paul Feig (Ghostbusters, The School For Good and Evil).

La pellicola fu un successo di critica e botteghino per Lionsgate, guadagnando più di 97 milioni al boxoffice e registrando un punteggio di 67 secondo il Metascore, con un 84% per la critica + un audience score del 73% su Rotten Tomatoes.

A questo link potete invece trovare la nostra recensione di Un Piccolo Favore.