Un piccolo cosplayer di Batman v Superman ha le idee chiare su chi sia il più forte

La faida tra Batman e Superman nata e conclusasi nell'arco del criticatissimo Batman v Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder ha riportato a galla per l'ennesima volta una delle questioni su cui qualunque appassionato di fumetti e simili ha discusso almeno una volta nella vita: chi è più forte di chi?

L'esito dello scontro visto nel film sembrava propendere a favore di Batman, che i fan videro in qualche modo riuscire a sottomettere il suo rivale nell'ormai (tristemente) celebre "scena di Marta". Ma, insomma, sappiamo bene quanto nel mondo dei fumetti e dei cinecomic le cose siano in continua evoluzione: siamo proprio sicuri, dunque, che Batman riuscirebbe sempre a sopraffare l'eroe venuto da Krypton?

Sembra avere le idee piuttosto chiare in proposito un giovanissimo cosplayer la cui foto sta circolando in questi giorni sui social: il costume del piccolo fan ricalca perfettamente quello indossato da Ben Affleck in Batman v Superman, ma la particolarità del cosplay sta tutta nel manichino di un esanime Superman che il bimbo trascina con sé in segno di inequivocabile vittoria.

Cosa ne pensate? Siete d'accordo con il piccolo cosplayer o pensate che Superman riuscirebbe ad avere la meglio su Bruce Wayne? Nel frattempo, il regista Zack Snyder ha postato una nuova foto di Batman v Superman; Ben Affleck, invece, ha ricordato il lavoro svolto ai tempi di Batman v Superman proprio con Zack Snyder ed Henry Cavill.