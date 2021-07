Piccoli Brividi, spuntano i dettagli sul film mai realizzato di George A. Romero!

Piccoli Brividi, la celebre serie di romanzi per ragazzi di R.L. Stine, è stata trasposta al cinema per la prima volta nel 2015, ma negli anni sono stati diversi i registi che hanno provato a realizzare la sceneggiatura di un adattamento.

Uno di questi è il padre degli zombie George A. Romero, il cui progetto è stato portato alla luce di recente dal ramo Horror Studies dell'Università di Pittsburgh, che ha condiviso in rete i principali dettagli della pellicola mai realizzata.

Scritto negli anni '90, lo script era basato sul primo volume della serie, La casa della morte (Welcome to the Dead House): si tratta di una storia ambientata in una città chiamata Dark Falls i cui abitanti sono segretamente dei morti viventi. Quando la famiglia Benson si trasferisce nel luogo, i giovani Josh e Amanda scoprono che la luce di una torcia è sufficiente per ridurre in polvere gli abitanti della cittadina. Ogni anno, la gente del posto deve nutrirsi del sangue di una nuova famiglia per continuare la loro esistenza come non morti.

Stando a quanto emerso, Romero avrebbe mantenuto lo scenario di base e tutti i nomi dei personaggi principali, ma avrebbe modificato alcuni punti rilevanti della storia. Invece di far risalire la zombificazione a un misterioso gas che fuoriesce dalla fabbrica locale, infatti, il regista di Dawn of the Dead avrebbe enfatizzato ancora di più la critica al capitalismo, suo grande marchio di fabbrica, attribuendo la colpa dello stato di morte degli abitanti al patriarca della città, il ricco Foster Devries, e alla sua sete di potere.

La casa che dà il titolo al libro sarebbe stata "non morta poiché posseduta dallo spirito di Devries. Devries si nutre dei suoi abitanti, risucchiando la loro energia fino alla morte, dopodiché vengono rianimati per unirsi al resto dei non morti della città." L'articolo spiega infine che "lo scenario da incubo di Romero qui non implica l'essere ucciso o mangiato ma, piuttosto, avere essenzialmente un lavoro orribile che ti corrode l'anima."

Nel frattempo, vi ricordiamo che il film incompiuto di Romero Twilight of the Dead è in lavorazione.