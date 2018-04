Piccoli Brividi 2 ha un titolo ufficiale: si chiamerà Haunted Halloween. E Jack Black?

Pare proprio che questo sequel di Piccoli Brividi non trovi pace. Tuttavia sembra che adesso abbia trovato, finalmente, un titolo ufficiale: si chiamerà, infatti, Haunted Halloween, Halloween "infestato".

Direttamente dall'evento che si sta tenendo in questi giorni, il CinemaCon, la Sony Pictures, che produce il film, ha rivelato nuove informazioni sul prossimo sequel di Piccoli Brividi, compreso il titolo del film che non sarà più "Slappy Halloween" come precedentemente annunciato, bensì Haunted Halloween.

Nel breve trailer che è stato rilasciato, possiamo certamente vedere il ritorno di Jack Black come voce del personaggio di Slappy, però ancora non sappiamo se riprenderà anche il ruolo dello scrittore R.L. Stine.

Il film uscirà nelle sale americane il 12 ottobre e si basa sulla serie di libri intitolata proprio Piccoli Brividi, letture per ragazzi. La prima pellicola dedicata guadagnò 156,7 milioni di dollari, partendo da un budget di produzione di 58

Nel cast di Piccoli Brividi 2 ci saranno anche Ken Jeong (Crazy Rich Asians), Chris Parnell (Hot Rod) Madison Iseman, Ben O'Brien, Wendi Mclendon-Covey (Bridesmaids), Caleel Harris e Jeremy Ray Taylor (IT). La regia sarà di Ari Sandel.