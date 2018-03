Piccoli Brividi 2: sono finalmente iniziate le riprese e c'è un titolo ufficiale. O no?

R.L. Stine ha annunciato il titolo ufficiale disui social media e anche la produzione pare essere iniziata. tuttavia, poco dopo aver postato il messaggio questo non si trova più sulla pagina Twitter.

Innanzitutto il titolo: Piccoli Brividi 2 si intitolerà Slappy Halloween e le riprese, sempre secondo l'autore, R.L. Stine, sono già iniziate.

I fan aspettano dal 2015 notizie sul sequel e, ogni tanto, qualcosa è uscito fuori, ma mai nulla di definitivo. Alcuni volevano che Piccoli Brividi 2 si intitolasse Slappy's Revenge e persino Horrorland, ma poi nulla, fino al tweet diffuso ieri e poi rimosso.

Il primo film è stato interpretato da Jack Black ed è stato un grande successo dopo la sua uscita nell'ottobre 2015, con un profitto di oltre 150 milioni di dollari a partire da un budget di 58 milioni. Queste le parole di Stine sui social media:

"Sono felice di annunciare che sono iniziate le riprese del sequel del film Piccoli Brividi. Titolo: Slappy Halloween; nel frattempo è stato appena pubblicato il nuovo libro di Goosebumps SlappyWorld."

Slappy the Dummy, il bambolotto combinaguai, tornerà in questo sequel ma non è ancora chiaro se Jack Black tornerà a dare voce al personaggio, almeno ancora non se ne sa nulla.

Anche se la produzione è iniziata, ci sono ancora diverse cose non troppo chiare riguardo al progetto in questo momento. Secondo la pagina di Wikipedia del film, Jack Black avrebbe confermato che riprenderà il ruolo di R.L. Stine e che darà quindi anche la voce a Slappy the Dummy, ma è l'unico media che al momento ne da conferma. Questo sequel dovrebbe uscire, salvo ulteriori ripensamenti, il 12 ottobre 2018.

Chissà...