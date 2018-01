Piccoli Brividi 2 potrebbe avere dei nuovi protagonisti

Il primo Piccoli Brividi , sorta di avventura "per ragazzi ispirata alla famosa serie di romanzi di, ha incassato 150 milioni di dollari a fronte di un budget di 58 milioni. Non un risultato enorme ma, sicuramente, una cifra dignitosa.

Tanto da spingere la Sony Pictures a mettere subito un sequel in fase di sviluppo, e titolato in originale Goosebumps: Slappy's Revenge. Ora il sito Omega Underground svela che, a seconda della sceneggiatura che la Sony deciderà di utilizzare, potrebbero esserci dei nuovi protagonisti nel sequel. Infatti, stando al sito, il sequel è incentrato sul pupazzo Slappy, che viene riportato in vita e decide di vendicarsi proprio la notte di Halloween, con l'aiuto di un - sicuramente - resuscitato Nikola Tesla. Il sito conferma che, in questa versione, i protagonisti sono tutti nuovi e includono la diciassettenne Sarah, suo fratello Sonny e il miglior amico Sam.

La Sony, a giudicare da quanto svela Omega Underground, avrebbe tutta l'intenzione di tagliare i costi di produzione e questo porterebbe ad una riduzione della partecipazione di Jack Black. Se nel primo Black interpretava proprio l'autore dei romanzi, R.L. Stine, e doppiava Slappy, in questo sequel potrebbe essere coinvolto soltanto come doppiatore e, possibilmente, in un cameo o un ruolo più piccolo. Nessuno degli altri attori del primo episodio (Dylan Minnette, Amy Ryan, Odeya Rush, Jillian Bell) dovrebbero tornare.

Vi terremo aggiornati.