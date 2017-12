Piccoli Brividi 2 ha un nuovo titolo e... Jack Black ci sarà oppure no?

Il sequel diha ufficialmente cambiato titolo. La notizia è recente e quindi la pellicola non si chiamerà più Goosebumps: Horrorland , come precedentemente indicato. Il film Sony si intitolerà invece...

Goosebumps: Slappy’s Revenge (Piccoli Brividi: la vendetta di Slappy, anche se il titolo in italiano, ancora non lo conosciamo). Il sequel della pellicola del 2015, con protagonista Jack Black, è in fase di lavorazione, ma l'attore? Tornerà o no per il sequel? Nel momento in cui scriviamo, purtroppo, non abbiamo certezze al riguardo; né la Sony, né l'attore hanno ancora ufficializzato alcunché sulla sua presenza in Piccoli Brividi 2.

Comunque, dal titolo, il film dovrebbe concentrarsi su un personaggio famoso del franchise Piccoli Brividi: Slappy the Dummy! La Omega Underground ha riportato la notizia di questo nuovo titolo e quindi è facile assumere che Slappy tornerà dal primo film, per creare nuovi disastri!



Pertanto, non ci si ispirerà più, come precedentemente presupposto, al libro Una giornata particolare, che in inglese si traduce, appunto, "One Day at Horrorland", del 1994.

Inoltre, le riprese, sempre secondo la Omega Underground, si svolgeranno nuovamente ad Atlanta, Georgia, e inizieranno a metà del 2018. Al cinema, la pellicola arriverà il 21 settembre 2018, salvo diverse comunicazioni.

Il regista di Piccoli Brividi 2 sarà Ari Sandel e i produttori saranno Deborah Forte e Neal H. Moritz.