Piccoli Brividi 2: Ken Jeong conferma le riprese in corso con una foto su Twitter

Negli ultimi tempi il sequel di Piccoli Brividi, Piccoli Brividi 2, ha fatto parlare di sé per le smentite e le conferme sull'inizio della produzione del film. Ora su Twitter compare una foto di Ken Jeong direttamente dal set. L'immagine vede Jeong travestito da Mostro di Frankenstein accanto al regista Ari Sandel e conferma l'inizio delle riprese.

Nonostante al momento non sia stata diffusa la sinossi del film, alcuni dettagli sono finiti sul web:"Questo film conterrà uno dei più famosi criminali della serie: Slappy, il malvagio pupazzo da ventriloquo. Il pupazzo è determinato a far iniziare un'apocalisse durante la notte di Halloween. Tre amici dovranno fermarlo prima che rovini definitivamente Halloween".

Piccoli Brividi vedeva Jack Black nel ruolo di R.L. Stine, l'autore dei romanzi che viene attaccato da alcuni dei suoi mostri.

I primi dettagli del sequel sembravano confermare che la trama avrebbe seguito una struttura simile al primo film, con personaggi diversi. Dopo il cambiamento del titolo, da HorrorLand a Slappy's Revenge, si è compreso come il pupazzo sia il fulcro del nuovo capitolo, nonostante non sia ancora stata confermata la presenza di Jack Black anche in Piccoli Brividi 2.

Ken Jeong è entrato a far parte di un cast che comprende anche Jeremy Ray Taylor, Madison Iseman, Ben O'Brien e Caleel Harris. Il film dovrebbe arrivare nelle sale americane il 12 ottobre.

Piccoli Brividi è una serie di libri per ragazzi creata da R.L. Stine. Un ciclo di racconti horror che ha generato e ispirato film e serie tv.