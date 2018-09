Piccoli Brividi 2: I Fantasmi di Halloween, il ritorno di Jack Black nel nuovo spot TV

La Sony Pictures Entertainment ha rilasciato quest'oggi online un nuovo spot TV ufficiale per l'atteso Piccoli Brividi 2: I Fantasmi di Halloween, sequel del film del 2015 di Rob Letterman diretto da Ari Sandel (L'A.S.S.O. nella manica) che vedrà anche il ritorno di Jack Black nei panni di R.L. Stine.

Finora si pensava che Black non fosse coinvolto in carne e ossa nel progetto, ma soltanto come doppiatore dell'inquietante pupazzo Slappy, eppure lo spot di oggi ci rivela il contrario, mostrandoci l'attore nuovamente nei panni dell'autore, anche se probabilmente avrà una parte decisamente ridotta rispetto al primo film.



Ispirata alla serie di famosi romanzi horror per ragazzi scritti dall'autore R.L. Stine, la prima pellicola vedeva i mostri uscire dalle pagine dei libri e terrorizzare un'intera cittadina. Costato solo 58 milioni di dollari, ne incassò 156.7 milioni e raccolse un grosso successo anche in edizione home video.

In questo sequel, due giovani ragazzi ritrovano un libro in una stanza segreta della casa - ormai abbandonata e diroccata - dell'autore R.L.Stine e scateneranno una vera e propria invasione di mostri guidati da Slappy.



Il cast del film include Ken Jeong (Una notte da leoni), Wendi Mclendon-Covey (Le amiche della sposa), Chris Parnell (Hot Rod), Madison Iseman, Ben O’Brien, Caleel Harris e Jeremy Ray Taylor (IT). Ari Sandel ha diretto il seguito da una sceneggiatura firmata dall'autore Darren Lemke (Turbo).



Piccoli Brividi 2: I Fantasmi di Halloween arriverà nelle sale italiane il 18 ottobre.