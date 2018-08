Piccoli Brividi 2: ecco il nuovo trailer ufficiale!

La Sony Pictures ha rilasciato un nuovo trailer internazionale per l'imminente Piccoli Brividi 2: I Fantasmi di Halloween, sequel del film del 2015 diretto da Rob Letterman.

Piccoli Brividi 2: I Fantasmi di Halloween è il secondo lungometraggio live-action ispirato alla serie di celebri romanzi horror per ragazzi scritti dall'autore R.L. Stine.

Il cast del film include Ken Jeong (Crazy Rich Asians), Wendi Mclendon-Covey (Le amiche della sposa), Chris Parnell (Hot Rod), Madison Iseman, Ben O’Brien, Caleel Harris, Jeremy Ray Taylor (IT) e Jack Black, che tornerà a doppiare in originale Slappy. Gli attori Dylan Minnette (Prisoners), Ryan Lee (Super 8) e Odeya Rush (The Giver), che erano tra i protagonisti della prima pellicola del 2015, dovrebbero tornare in qualche modo anche in questo secondo episodio.

Il film è diretto da Ari Sandel mentre la sceneggiatura è firmata dall'autore Darren Lemke (Turbo). . Nel sequel, due giovani ragazzi ritrovano un libro segreto in una stanza nascosta della casa - ormai abbandonata e diroccata - dell'autore R.L.Stine. Quello che scateneranno sarà una vera e propria invasione di mostri guidati da Slappy!

La prima pellicola, uscita nel 2015, vedeva i mostri dei libri di R. L. Stine uscire dalle pagine dei romanzi e terrorizzare un'intera cittadina. Costato solo $58 milioni ne incassò ben $156.7 milioni, diventando un grosso successo sia in sala che in edizione home video.

In Italia uscirà il prossimo 18 ottobre.