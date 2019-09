Piccole Donne, primo trailer italiano e data d'uscita dell'adattamento di Greta Gerwig

È grazie alla Sony Pictures che possiamo mostrarvi il primo ed emozionante trailer italiano dell'atteso Piccole Donne, nuovo adattamento dell'omonimo romanzo della Alcott firmato da Greta Gerwig che si preannuncia già come uno dei possibili favoriti agli Oscar 2020, grazie a regia, scrittura e interpretazioni.

Il trailer, che potete visionare comodamente all'interno della notizia, offre uno sguardo approfondito alle quattro sorelle March interpretate da Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh ed Eliza Scanlen. Il film vedrà anche Timothée Chalamet nei panni del loro vicino Laurie, Laura Dern nel ruolo della madre Marmee e infine Meryl Streep nei panni della Zia March.

Scritto e diretto dalla Gerwig e basato sul celebre romanzo di Louisa May Alcott, Little Women è ambientato durante la guerra di secessione americana e segue le quattro protagonista in una classica storia di crescita e realizzazione.

Alcuni frangenti del film sono stati girati nello stato del Massachusetts, dove la Alcott è cresciuta insieme alle sue sorelle: la regista ha inserito tra le location del film anche luoghi che sono stati frequentati dalla scrittrice durante la sua infanzia.

Piccole Donne debutterà nelle sale italiane il 30 dicembre 2020, a un mese di distacco dall'uscita americana. Siete curiosi di vedere questo nuovo adattamento di Piccole Donne? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.