Piccole Donne, secondo Florence Pugh il film è stato la sua 'terapia'!

Piccole Donne è uno dei migliori adattamenti da un romanzo degli ultimi anni. Greta Gerwig mette insieme un cast d'eccellenza, realizzando un film significativo e capace di andare a fondo nelle questioni che tratta. Tra le protagoniste c'è Florence Pugh, all'epoca reduce da un altro importante set.

All'epoca delle riprese del film, l'attrice aveva appena concluso la lavorazione di Midsommar, una delle pellicole che l'ha consacrata al grande pubblico. Il film di Ari Aster risulta molto ostico e complesso da digerire non solo per il pubblico ma anche per chi la pellicola l'ha effettivamente realizzata. La stessa Florence Pugh ha ammesso di aver abusato di se stessa per Midsommar confermando l'ansia e lo stress provato durante le riprese.

Iniziare a lavorare per Piccole Donne sembra sia stato per lei molto più rilassante e semplice. In una intervista ha addirittura definito il periodo passato sul set come una terapia per lei, capace di "disintossicarla" dalle emozioni e dai sentimenti tossici provati per Midsommar. Nel film l'attrice veste i panni di Amy March, accompagnata da un cast d'eccellenza composto, tra i tanti, da Saoirse Ronan, Emma Watson, Meryl Streep, Laura Dern e Timothée Chalamet.

La pellicola non ebbe una lavorazione semplice. Sembra che Saoirse Ronan abbia costretto Greta Gerwig a sceglierla per Piccole Donne. La regista, infatti, pare non fosse propensa ad averla nel cast poichè le due avevano già collaborato in Lady Bird. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!