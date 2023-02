Piccole Donne, Saoirse Ronan 'costrinse' Greta Gerwig a sceglierla per il ruolo di Jo

Il team-up tra Greta Gerwig e Saoirse Ronan aveva già dato ottimi risultati in occasione di Lady Bird, che valse alla regista il plauso di gran parte della critica e del pubblico: perché, dunque, esitare nel provare a ripetere la formula vincente quando si trattò di metter su il cast di Piccole Donne?

Per il film uscito nel 2019, infatti, Greta Gerwig non era così sicura di voler ingaggiare nuovamente Saoirse Ronan, probabilmente per evitare di risultare ripetitiva dopo il già citato successo ottenuto con Lady Bird: l'attrice, però, non sembrava esattamente dello stesso avviso, e non perse tempo a mettere in chiaro le cose.

Senza troppi giri di parole, infatti, Ronan si recò da Gerwig dicendole che sarebbe stata lei a interpretare Jo in Piccole Donne: un'invasione di campo che dovette cogliere un filo di sorpresa la regista, che però si rese conto di lì a poco di quanto una presa di posizione così forte fosse un atto perfettamente in linea con lo stile della protagonista del romanzo.

Poco tempo dopo, dunque, la nostra Saoirse ricevette una mail con scritto semplicemente: "Sì, sei tu Jo". Cosa ne dite? Scelta azzeccata? Diteci la vostra nei commenti! Per saperne di più, comunque, qui vi lasciamo la nostra recensione di Piccole Donne.