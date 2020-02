Piccole Donne sta per raggiungere i 100 milioni di dollari di incassi anche in USA

Pochi giorni fa Piccole Donne superava i 100 milioni di dollari in incassi globali. Oggi, si avvicina a raggiungere una simile cifra anche al botteghino domestico.

Il film scritto e diretto da Greta Gerwig e candidato all'Oscar come Miglior Film (ma non per la regia, decisione che ha aperto a diverse polemiche), Piccole Donne sta continuando a macinare, e ci manca davvero poco per arrivare ai 100 milioni negli USA secondo BoxOfficeMojo.

Il sito riporta infatti la cifra di 99.122.978 $ nella casella degli incassi domestici, dopo aver portato a casa 674mila $ e 293mila $ nelle giornate di domenica e lunedì.

Facendo i conti, mancherebbero poco più di 877mila $ per poter raggiungere l'importante traguardo, che in fin dei conti non è poi molto, e non dovrebbe faticare a ottenere, nonostante il rallentamento fisiologico degli ultimi giorni.

La pellicola aveva debuttato a Natale nellle sale statunitensi, guadagnando 29 milioni di dollari in cinque giorni, più di quanto fosse stato pronosticato.

Tra le nomination ricevute da Piccole Donne agli Academy Award c'è anche quella come Miglio Attrice Non Protagonista per Florence Pugh, nominata anche ai BAFTA e che presto vedremo nel film del MCU, Black Widow, al fianco di Scarlett Johansson (lei candidata a ben due Oscar, in entrambe le categorie).