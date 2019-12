Piccole donne: finalmente Meryl Streep nella nuova clip ufficiale del film di Greta Gerwig

Sony Pictures ha diffuso una nuova clip ufficiale di Piccole donne, l'adattamento cinematografico del classico romanzo di Louisa May Alcott firmato da Greta Gerwig, e qui vediamo per la prima volta il personaggio di zia March, interpretato da Meryl Streep.

Nella clip vediamo interagire la Streep con la protagonista Saoirse Ronan, interprete di Jo March, la quale è determinata a seguire la propria strada nel mondo. L'anziana e sapiente zia invece le suggerisce di trovare subito un buon marito così da sistemarsi e questa ribatte che non ne ha affatto bisogno; l'ultima parola è però della Streep, che tuona: "Questo perché io sono ricca".

Come già anticipato, Piccole donne uscirà nelle sale italiane il 9 gennaio 2020, invece del 30 gennaio, data precedentemente annunciata per la pellicola. Si tratta di una mossa che probabilmente punta a cavalcare l'onda lunga delle festività natalizie piuttosto che aspettare la fine del mese e dunque sperare che il film venga nominato a qualche Premio Oscar (dato per favorito), visto che le nomination dei premi verranno annunciate proprio a ridosso della nuova uscita, ovvero il 13 gennaio 2020.

Le protagoniste del film sono le quattro sorelle March interpretate da Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh ed Eliza Scanlen. Il film vedrà presenti anche Laura Dern nel ruolo della madre Marmee e infine Meryl Streep nei panni della Zia March. Alcuni frangenti del film sono stati girati nello stato del Massachusetts, dove la Alcott è cresciuta insieme alle sue sorelle: la Gerwig ha inserito tra le location del film anche luoghi che sono stati frequentati dalla scrittrice durante la sua infanzia.

Proprio la regista ha lodato ampiamente la performance della Ronan, già diretta nell'esordio alla regia Lady Bird e definita già come la migliore della sua carriera: "Prima ancora di iniziare le riprese di Lady Bird era spaventata. L'accompagnavo ovunque, perché aveva degli appuntamenti con dei medici e alcune cose da sistemare per il film. Era realmente preoccupata. Io ho sempre saputo sarebbe stata grandiosa, ma lei era preoccupata del fatto che non sarebbe riuscita a capire il personaggio. Con Jo, invece, c'è stata una straordinaria dolcezza. Sapeva sarebbe riuscita a interpretarla".

Non ci resta che attendere dunque il 9 gennaio prossimo per poterci gustare questo nuovo adattamento del celebre romanzo.