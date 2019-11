Piccole donne: per Greta Gerwig è la miglior interpretazione in carriera di Saoirse Ronan

Nel corso di un lungo e dettagliato profilo su Variety, Greta Gerwig e Saoirse Ronan hanno raccontato la loro ultima fatica insieme, ovvero il nuovo adattamento del classico Piccole donne, in arrivo nelle sale americane a Natale e in quelle italiane a gennaio.

Nonostante abbia solamente 25 anni, la Ronan è già stata candidata al Premio Oscar ben tre volte, per Espiazione, a soli 14 anni, per Brooklyn e l'ultima per Lady Bird, e sembra proprio verrà candidata nuovamente per la sua ultima interpretazione, quella di Jo March in Piccole donne.

"Per me è stato un grande passo in avanti come attrice, anche dopo qualcosa come Lady Bird. Ero davvero terrorizzata ogni giorno di riprese lì. Mi dicevo: 'Ora rovinerò tutto questo. Combinerò un disastro'. Mi sentivo davvero così. E' stata una esperienza incredibile, ma ero costantemente al telefono con mia madre o coi miei amici, lamentandomi: 'Non posso farcela'. Su Piccole donne non è stato così".

La stessa Gerwig si è detta d'accordo, confermando che la Ronan sul set di Piccole donne sembrava diversa che in passato, molto più sicura che nella loro precedente collaborazione: "Prima ancora di iniziare le riprese di Lady Bird era spaventata. L'accompagnavo ovunque, perché aveva degli appuntamenti con dei medici e alcune cose da sistemare per il film. Era realmente preoccupata. Io ho sempre saputo sarebbe stata grandiosa, ma lei era preoccupata del fatto che non sarebbe riuscita a capire il personaggio. Con Jo, invece, c'è stata una straordinaria dolcezza. Sapeva sarebbe riuscita a interpretarla".

La giovane Ronan ha quindi aggiunto che quello di Jo è il ruolo per cui era preparata da sempre: "Ero pronto a buttarmi nella mischia. Jo è una figura molto importante per così tante ragazze e non me ne sentivo intimorita. Sono stata dolce con lei".

Come detto, l'uscita italiana di Piccole donne è stata anticipata al 9 gennaio 2020, invece che al 30 gennaio, come precedentemente annunciato. Su queste pagine potete recuperare il trailer italiano.