Piccole Donne, Greta Gerwig e gli "attori di fiducia"

In Piccole Donne, Greta Gerwig torna a lavorare con un cast che le già in parte familiare: Saoirse Ronan, Timothée Chalamet, Tracy Letts... Ma cos'è che rende un attore (o un regista) il partner artistico ideale?

"Quando c'è un attore che ti entusiasma, lo sai. A me entusiasmano quelle persone che prendono [il cinema] seriamente, quelle persone che lo vivono, lo respirano, e che organizzano la propria vita intorno a esso. Non puoi fingere una cosa del genere" rivela la Gerwig "Mi piace lavorare con gli stessi attori perché credo che quando ci si riesce a sfidare tra artisti, a far uscire il meglio di sé in sé stessi e negli altri, è quando si ha la percezione dei propri limiti e dei propri punti di forza. E anche di quelle cose nascoste che io so che tu sai fare, ma nessun altro lo sa" racconta Greta Gerwig, regista e sceneggiatrice di Piccole Donne, il film basato sul celebre romanzo di Loiusa May Alcott che arriverà nelle sale italiane ad anno nuovo.



E due dei suoi "attori di fiducia", Timothée Chalamet e Saoirse Ronan, gli interpreti di Jo e Laurie nel film, che hanno collaborato con la Gerwig anche per Lady Bird, confermano l'esistenza e decantano le lodi di un tale legame.



"Quello che Amo di Greta è la sua sensibilità. [...] Nonostante non abbandoni mai il suo ruolo da regista [sul set], riesco comunque ad andare d'accordo con lei, e mi conosce, e questa cosa non ci si è ritorta contro, né si è mostrata una fonte di vanità o insicurezza. In realtà mi sento come se mi vedesse [per quello che sono e che posso fare]" rivela Timothée, mentra la Ronan si sofferma su ciò che più apprezza del modus operandi della regista/sceneggiatrice "Quando realizzi un film... Sai, [Greta] ha fatto la stessa cosa con Lady Bird... Anche se hai un protagonista, il pubblico deve poter passare del tempo con ogni personaggio, per far sì che si appassioni e che gli importi davvero della storia. Ed è quello che fa lei. Alla fine ti affezioni a tutti i personaggi, perché ti viene data la possibilità di conoscerli".



Ed è proprio alle connessioni, ai sentimenti, che fa appello Greta, spiegando la sua idea di cinema, di quello che significa girare una pellicola: "Realizzare un film è totalmente improbabile. È un atto d'amore ogni volta. Perciò vuoi farlo con le persone per cui provi questo tipo di sentimento. Perché quando riprendi le persone per cui provi qualcosa, traspare e si vede".



Piccole Donne sarà al cinema dal 9 gennaio 2020.