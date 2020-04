Piccole Donne: nel film di Greta Gerwig è stata scovata una bottiglietta di plastica

Piccole donne, versione cinematografica dell'omonimo romanzo di Louisa May Alcott, diretta da Greta Gerwig, contiene un paio di errori che non sono sfuggiti ad una fan. Durante una sequenza s'intravedono una borraccia e una bottiglietta d'acqua di plastica, due oggetti certamente non adatti al periodo storico in cui è ambientato il racconto.

Madelyn Rancourt afferma di aver visto sette volte il film al cinema e ha svelato di aver scovato i due errori in un video su Tik Tok.

Piccole donne racconta la storia delle sorelle March. Meg (Emma Watson), Jo (Saoirse Ronan), Beth (Eliza Scanlen) e Amy (Florence Pugh), sono quattro giovani donne con caratteri differenti ma uniti da un grande affetto e dall'unione familiare. Tutte e quattro cercheranno di raggiungere i propri sogni nel bel mezzo della società americana, attraverso i suoi cambiamenti con la Guerra di Secessione sullo sfondo.



Il film comprende nel cast anche Timothée Chalamet - protagonista della scena in cui la fan ha trovato gli errori - nel ruolo di Laurie, Laura Dern, Meryl Streep e Chris Cooper.

Il romanzo di Louisa May Alcott venne pubblicato tra il 1868 e il 1869 in due parti ed è annoverato come uno dei più grandi classici della letteratura mondiale.

A febbraio Piccole donne stava per raggiungere i 100 milioni di dollari al box-office americano, mentre a gennaio Piccole donne aveva già superato i 100 milioni al botteghino internazionale.