Piccole donne: Bob Odenkirk si unisce al ricco cast del remake di Greta Gerwig

Secondo quanto riportato da Deadline, Bob Odenkirk si sarebbe unito al cast di Piccole donne, remake dell’omonimo romanzo di Louisa May Alcott diretto da Greta Gerwig.

Piccole donne sarà scritto e diretto da Greta Gerwig, regista che nel 2018 è arrivata alla fama mondiale per Lady Bird, suo film d'esordio. Nel cast anche Emma Watson, Meryl Streep, Laura Dern, Saoirse Ronan, Timothee Chalamet, mentre Florence Pugh è in trattative per unirsi ai colleghi. Il progetto è basato sul romanzo di Louisa May Alcott, che racconta la vicenda delle sorelle March con l'America della Guerra Civile a fare da sfondo.

Il romanzo è stato adattato più volte sia per il cinema che per la televisione, inclusa la versione del 1994 con Winona Ryder. La più recente è la mini-serie Little Women prodotta da BBC e andata in onda alla fine dello scorso anno.

Odenkirk è noto al grande pubblico per l’interpretazione di Saul Goodman nella serie Breaking Bad e nel suo spin-off dedicato Better Call Saul, giunto alla sua quarta stagione. Recentemente è apparso nel cast vocale di Gli Incredibili 2, film d’animazione Pixar campione d’incassi di questa estate, dove prestava la propria voce al personaggio di Winston Deavor. Era anche nel ricco cast di The Post, film di Steven Spileberg con Tom Hanks e Meryl Streep protagonisti.

Piccole donne sarà prodotto da Amy Pascal, Denise Di Novi e Robin Swicord, con Andrea Giannetti supervisore per la Columbia, la quale distribuirà il film nelle sale statunitensi nel Natale 2019.