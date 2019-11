Piccole donne: battibecco tra Timothée Chalamet e Florence Pugh nella nuova clip

Sony Pictures ha diffuso in streaming una nuova clip ufficiale tratta da Piccole donne, nuovissimo adattamento del celebre romanzo di Louisa May Alcott, scritto e diretto da Greta Gerwig, alla sua seconda regia per il cinema dopo l'esordio con l'acclamato Lady Bird.

Protagonisti di questa nuova clip sono Timothée Chalamet e Florence Pugh, rispettivamente nei panni di Theodore “Laurie” Lawrence e Amy March, entrambi alle prese con un battibecco l'uno con l'altra. Le protagoniste del film sono le quattro sorelle March interpretate da Saoirse Ronan, Emma Watson, dalla Pugh ed Eliza Scanlen. Il film vedrà presenti anche Laura Dern nel ruolo della madre Marmee e infine Meryl Streep nei panni della Zia March. Alcuni frangenti del film sono stati girati nello stato del Massachusetts, dove la Alcott è cresciuta insieme alle sue sorelle: la Gerwig ha inserito tra le location del film anche luoghi che sono stati frequentati dalla scrittrice durante la sua infanzia.

In calce a questa news potete visualizzare anche il poster italiano del film. Piccole donne sarà infatti distribuito nelle nostre sale il 30 gennaio 2020, dopo la sbornia di film natalizi in arrivo nel nostro Paese, a circa un mese di distanza dall'uscita americana, fissata per il prossimo Natale (in tempo per la stagione dei premi e per quindi concorrere ai prossimi Premi Oscar, per i quali si dice sia già uno tra i favoriti). La pellicola è stata prodotta da Amy Pascal, Denise Di Novi e Robin Swicord. Andrea Giannetti ha supervisionato il progetto per conto della Columbia Pictures. Su queste pagine potete recuperare il trailer italiano.

La Gerwig, Chalamet e la Ronan aveva già collaborato nell'esordio alla regia della prima, ovvero Lady Bird; attualmente è possibile riguardare il giovane attore candidato all'Oscar con Chiamami col tuo nome in Il Re, film targato Netflix e recensito su queste pagine; proprio Chiamami col tuo nome sarà disponibile dal 15 dicembre sempre sulla piattaforma digitale.