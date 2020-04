Piccola Peste, Macaulay Culkin doveva essere la star del film

Il cinema degli anni '90, in particolar modo nella prima metà del decennio, vide arrivare in sala orde di ragazzini terribili: tutti ricordiamo Mamma ho Perso l'Aereo e relativo sequel, così come la saga del terribile Junior di Piccola Peste.

Non tutti sanno, però, che tra le due serie di film intercorre un filo invisibile: già, perché l'enfant prodige del cinema dell'ultimo decennio del '900 rischiò di interpretare non solo la parte dell'ormai iconico Kevin McCallister, ma anche quella di Junior.

Parliamo ovviamente di Macaulay Culkin, che vista la sua abitudine ad interpretare bambini fin troppo vivaci non avrebbe sicuramente avuto difficoltà a fare le veci del suo piccolo collega e a far impazzire al suo posto i poveri coniugi Healy.

Una piccola curiosità: Culkin, in realtà, finì ben presto per interpretare un bambino decisamente più "indiavolato" rispetto al Junior di Piccola Peste. Nel '93, infatti, l'attore ricoprì il ruolo del ben più inquietante Henry Evans ne L'Innocenza del Diavolo: insomma, un bel passo avanti rispetto al semplice costume da diavoletto indossato da Michael Oliver in Piccola Peste.

