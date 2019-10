La piccola Lexi Rabe indossa il costume di 'mamma' Pepper Potts

In Avengers: Endgame la piccola Lexi Rabe interpreta Morgan Stark, figlia di Tony / Iron Man, interpretato da Robert Downey Jr, e di Pepper Potts, ovvero Gwyneth Paltrow. Qualche giorno fa ha postato sul suo account Instagram una foto in cui indossa il costume della sua "mamma" cinematografica.

La didascalia che accompagna l'immagine recita: "Mi sono divertita così tanto oggi a indossare il costume della mia mamma Marvel Gwyneth Paltrow per la festa di Halloween! Mamma non riceve abbastanza dimostrazioni d'amore, così ho pensato di dargliene un po'."

Non poteva poi mancare un pensiero anche per l'altro genitore: "Non preoccuparti Tony Stark / Robert Downey Jr. Sono sempre la ragazza di papà!"

Nei mesi scorsi l'account della baby attrice, di appena sette anni, era stato preso di mira dagli haters, che l'avevano accusata di essere maleducata per essersi rifiutata di firmare autografi ai fan. Fortunatamente, i commenti più offensivi sono stati prontamente rimossi anche grazie all'aiuto delle segnalazioni di altri fan.

Gwyneth Paltrow, Pepper Potts nel Marvel Cinematic Universe, è nota ormai per la sua proverbiale sbadataggine, o almeno per i vuoti di memoria in tutto ciò che riguarda i film Marvel. Non molto tempo fa è stato riportato che l'attrice aveva dimenticato la presenza di Samuel L. Jackson nel MCU, in cui interpreta Nick Fury, e non solo: spesso Gwyneth Paltrow dimentica le sue stesse apparizioni nei film.