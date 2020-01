La piccola Lexi Rabe gioca sulla neve con lo scudo di Captain America

In Avengers: Endgame, quando Tony Stark restituisce a Steve Rogers lo scudo abbandonato in Civil War, dice a Captain America: "Onestamente, devo farlo uscire dal garage prima che Morgan lo usi come slitta". Proprio quello che succede in un video postato su Instagram da Lexi Rabe, che interpreta la figlia di Iron Man nel MCU.

La piccola attrice, di sette anni, ha pubblicato un breve filmato in cui scivola sulla neve a bordo dello scudo dello "zio Cap". Per rendere chiaro il riferimento, ha taggato nel post Robert Downey Jr, suo padre nella finzione cinematografica, e utilizzato gli hashtag #DontTellMyDad ("non ditelo a mio padre") e #UncleCap'sShield.

Morgan Stark è un personaggio che ha una sua importanza all'interno del Marvel Cinematic Universe, grazie anche alla frase, divenuta uno slogan, "I love you 3000". Lexi Rabe avrebbe dovuto condividere il ruolo con Katherine Langford (vista in Cena con delitto / Knives Out e 13 Reasons Why), che a un certo punto di Avengers: Endgame avrebbe dovuto interpretare una Morgan un po' cresciuta, ma la sua scena è stata poi tagliata in fase di montaggio. La bambina, come si ricorderà, ha anche dovuto affrontare alcuni incresciosi episodi di bullismo online di cui è stata vittima nei mesi scorsi.

Intanto Avengers: Endgame continua a battere ogni tipo di record, e la scena di culto dello snap ha accompagnato il Capodanno di uno spettatore australiano particolarmente creativo.