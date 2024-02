Picchiarello, il film live-action arriva su Netflix quest'anno! Le prime immagini

Quante spensierate mattinate sono state accompagnate dalla sigla di Picchiarello? Le avventure di Woody Woodpecker sono ancora oggi un must sia per i fan dei suoi cortometraggi più datati sia per chi ha amato la serie andata in onda dal 1999 in poi: la nuova operazione targata Netflix, dunque, risulterà un regalo gradito a molti.

Già protagonista di un film datato 2017 e di una serie uscita su YouTube e diretta dallo stesso regista, il nostro Picchiarello è infatti pronto a far ritorno sui nostri schermi grazie a Netflix, che è già al lavoro su un lungometraggio da inserire direttamente nel catalogo della piattaforma.

La notizia è giunta in queste ore accompagnata dalle prime immagini del film, nelle quali vediamo il suo protagonista riprodotto in CGI: nessun dettaglio, per ora, è stato rilasciato su trama e cast del film, ma siamo certi aggiornamenti in merito non mancheranno! Il film, comunque, dovrebbe fare il suo esordio quest'anno godendo di una distribuzione decisamente più larga del suo predecessore (uscito sul grande schermo solo in Brasile).

Miste, per ora, le reazioni dei fan sui social, tra chi si dice curioso e chi invece teme un risultato simile alla prima, disastrosa versione del Sonic live-action. E voi, cosa ne dite? Le premesse vi sembrano buone? Fatecelo sapere nei commenti!