Piattaforma digitale Disney: i film che ci saranno, Marvel, Star Wars, niente R-Rated

C'è grossa attesa e curiosità intorno alladella Walt Disney (ancora senza un titolo) che farà il suo debutto alla fine del 2019. Ma cosa vedremo in questa piattaforma?ce lo svela in anteprima.

Una cosa è chiara: al lancio saranno presenti prodotti originali dedicati ai personaggi Marvel e all'universo di Star Wars. Si parla di avere pronte per il lancio delle serie tv in live-action su Star Wars e Marvel, una su High School Musical ed una serie esclusiva d'animazione su Monsters & Co.

La scelta della Disney è quella di non includere, per ora, film vietati ai minori all'interno del suo catalogo né serie tv violente.

Ma quali progetti saranno inclusi all'interno della piattaforma? La Disney ha tutta l'intenzione di produrre degli Original Movies che debutteranno in esclusiva sulla sua piattaforma. Questo include, in primis, il film in live-action su La Spada nella Roccia. Ma i titoli in fase di sviluppo sono svariati:

Un film su Don Chisciotte sullo stile dei Pirati dei Caraibi scritto da Bill Ray; Un adattamento del classico d'animazione Lilli e il vagabondo; Togo, una storia vera su un cane da slitta diretto da Ericson Core; Stargirl, basato probabilmente sul romanzo omonimo, diretto da Julia Hart; The Paper Magician, ispirato all'omonima serie di romanzi; Timmy Failure, diretto da Tom McCarthy; Un remake di Tre scapoli e un bebè.

Inoltre saranno inclusi come original movies anche due titoli precedentemente annunciati per il cinema: Magic Camp di Mark Waters e la pellicola Noelle con Anna Kendrick.