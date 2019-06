Il piano d'azione di Duke Caboom nel nuovo spot di Toy Story 4

La Pixar ha diffuso in rete un nuovo spot ufficiale di Toy Story 4, nuovo capitolo del leggendario mondo dei giocattoli che arriverà al cinema tra poche settimane.

Lo spot, che potete trovare in calce alla notizia, mostra il piano d'azione ideato da Bo Beep per recuperare Forky. Sarà fondamentale per Woody e i suoi amici l'aiuto di Duke Caboom, l'eccentrica new entry doppiata da Keanu Reeves che promette tanta azione e adrenalina. Qui potete trovare un simpatico video di Keanu Reeves in sala doppiaggio mentre si diverte ad interpretare questo esilarante personaggio.

Dopo un ultimo periodo ricco di sequel - oltre a Toy Story 4 negli ultimi anni sono usciti Cars 3, Alla ricerca di Dory e Gli Incredibili 2 - la Pixar si prepara ad un futuro di nuovi film originali, come confermato dal produttore Mark Nielsen. Il primo di questi sarà Onward, pellicola dalle tinte fantasy che vedrà nel cast vocale Chris Pratt e Tom Holland. Date un'occhiata al teaser trailer di Onward!

Toy Story 4 debutterà nelle sale italiane il prossimo 26 giungo. Le prime reazioni della stampa americana sono rimaste molto colpite da questo terzo sequel: molti hanno esaltato il comparto tecnico del film e la sua natura più avventurosa rispetto ai primi capitoli.