Il Pianista, l'assurda dieta seguita da Adrien Brody per il film di Roman Polanski

Pochi personaggi del cinema recente ci hanno restituito la sofferenza causata dalla Seconda Guerra Mondiale con l'efficacia del Wladyslaw Szpilman interpretato da Adrien Brody ne Il Pianista: questo grazie sicuramente al valore complessivo del film di Roman Polanski, ma anche e soprattutto grazie alla bravura e all'impegno di Brody.

Bravura e impegni nei quali va ovviamente considerata l'abnegazione con cui l'attore premio Oscar si dedicò alla trasformazione fisica necessaria per essere credibile nel ruolo di Wladyslaw: per Il Pianista, infatti, Brody partì da un peso di circa 73 kg per 1,85 metri di altezza per poi perdere la bellezza di 14 kg prima delle riprese.

La dieta che il povero Adrien seguì per prepararsi al film del regista di Rosemary's Baby fu di quelle tutt'altro che semplici da portare avanti: per circa sei settimane, infatti, l'alimentazione di Brody previde nient'altro che due uova sode e un the verde per colazione, seguiti da una piccola quantità di pollo a pranzo e da un'esigua porzione di pesce o pollo a cena, con contorno di verdure cotte al vapore.

Sacrifici perfettamente visibili nell'aspetto sofferente ed emaciato dell'attore nel film, a cui ovviamente andò ad aggiungersi una performance complessiva di incredibile livello. Tornando ai giorni nostri, intanto, recentemente Adrien Brody ha parlato del suo ruolo in Peaky Blinders.