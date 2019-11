Nei piani originali di Star Wars IX, doveva essere Leia l'ultima Jedi' della saga

A causa della morte della sua interprete Carrie Fisher, il personaggio di Leia Organa avrà soltanto otto minuti di scene nell'imminente Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, ultimo film della saga degli Skywalker scritto e diretto da J.J. Abrams.

Eppure, stando a quanto rivelato dal fratello dell'attrice in una recente intervista promozionale, Leia sarebbe dovuta manifestarsi come l'ultima Jedi anticipata dal titolo del precedente Episodio VIII, conosciuto in originale come The Last Jedi.

"Sarebbe stata la grande ricompensa per il grande finale", ha affermato Todd Fisher. "Sarebbe stata l'ultima Jedi, per così dire. È bello vero? La gente mi diceva: 'Perché Carrie non ottiene mai una spada laser e non fa a pezzi alcuni cattivi?' Nei primi film Obi-Wan aveva la stessa età di Carrie!'".

Fisher ha continuato: "È come un tipo di magia. La cosa bella del concetto di Forza è che non c'è una vera morte; tu esisti solo in un'altra dimensione".

Il fratello dell'attrice non è sceso ulteriormente nei dettagli, ma dalle sue parole si intuisce chiaramente che i poteri manifestati da Leia nel corso del film di Rian Johnson sarebbero stati esplorati maggiormente nel terzo ed ultimo capitolo della nuova trilogia. Cosa ne pensate? Avreste voluto vedere la nuova Leia in versione Jedi? Ditecelo nei commenti.

Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker arriverà in Italia il 18 dicembre.