Uno dei pianeti di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è un omaggio ad Akira Kurosawa

Nell'edizione home-video di Star Wars IX: L'Ascesa di Skywalker è contenuto un documentario speciale intitolato The Skywalker Legacy, che rivela diverse informazioni inedite sia sulla produzione di JJ Abrams che sull'intera saga della Lucasfilm.

Tra i tanti dettagli nascosti rivelati dal documentario, come il cameo della nipote di Alec Guinness o quello del musicista John Williams, il filmato rivela anche Kijimi, il pianeta in cui i personaggi principali del film si incontrano con Zorri Bliss e Babu Frik, è in realtà un riferimento a La Fortezza Nascosta di Akira Kurosawa.

"Non è un segreto che i film di Akira Kurosawa abbiano avuto un'enorme influenza sulla realizzazione di Star Wars", ha scritto Nerdist, che ha elencato le otto principali rivelazioni del documentario. "George Lucas ha a lungo definito il regista giapponese come una delle sue più grandi ispirazioni per la creazione della saga, citando film come I Sette Samurai come quelli che definirono il look e il feeling della galassia lontana lontana. Ben lieti di poter portare avanti quella tradizione in The Rise of Skywalker, il team artistico ha fatto riferimento ad un altro film iconico di Kurosawa per il pianeta di Kijimi. Il set fu costruito infatti ispirandosi a quello de La Fortezza Nascosto, il film d'azione-avventura del 1958 su due contadini che scortano un uomo e una donna attraverso le linee nemiche, senza rendersi conto che l'uomo è un generale e la donna una principessa".

Voi ve ne eravate accorti? Conoscete il film di Kurosawa cui si fa riferimento in Star Wars IX? Ditecelo nella sezione dei commenti.