Il pianeta delle scimmie, svelato il nuovo protagonista! Viene dal mondo di Stephen King

A qualche settimana dalle ultime indiscrezioni sul nuovo film de Il pianeta delle scimmie, secondo le quali la Disney sarebbe estremamente contenta dell'opera in produzione, è stato finalmente annunciato il nuovo protagonista dopo Andy Serkis.

Secondo quanto rivelato da Deadline, infatti, il prossimo protagonista del nuovo film della saga de Il pianeta delle scimmie sarà il giovane attore Owen Teague, noto soprattutto per i suoi ruoli negli adattamenti cinematografici e televisivi delle opere di Stephen King: alcuni di voi forse si ricorderanno di lui per la parte che ha avuto in It di Andy Muschietti, nel quale interpretava Patrick Hockstetter, uno dei membri della banda di Henry Bowers, oppure per il ruolo nella serie tv The Stand, adattamento de 'L'ombra dello scorpione', nel quale invece vestiva i panni del travagliato Harold Lauder.

Ricordiamo che il nuovo film della saga de Il pianeta delle scimmie sarà il primo prodotto dalla Disney dopo la fusione con la Fox: scritto e diretto da Wes Ball, il film sarà anche il rilancio del franchise dopo il successo di critica e pubblico ottenuto dalla precedente trilogia, conclusa da Matt Reeves nell'epico The War - Il pianeta delle scimmie. In quella serie di film il protagonista era Cesare, interpretato da Andy Serkis, che avrebbe lavorato nuovamente con l'autore vestendo i panni di Alfred nel recente The Batman.

In un precedente rapporto si era detto che le riprese de Il pianeta delle scimmie sarebbero iniziate tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, dunque i tempi dell'annuncio del protagonista sembrerebbero coincidere con le informazioni in nostro possesso. Rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.