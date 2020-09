Il Pianeta delle Scimmie, tutto quello che sappiamo sul nuovo capitolo targato Disney

Lo scorso dicembre, diversi mesi dopo aver completato l'acquisizione record di 20th Century Fox, Disney ha deciso di sfruttare uno dei franchise ereditati dando il via allo sviluppo di un nuovo film de Il Pianeta delle Scimmie. Vediamo insieme tutti i dettagli sul progetto.

Per rilanciare la saga dopo The War - Il Pianeta delle Scimmie, film diretto da Matt Reeves (The Batman) che ha sembrava aver chiuso la trilogia reboot avviata nel 2011, la Casa di Topolino si è affidata a Wes Ball, regista che aveva già collaborato con Fox per i tre lungometraggi di Maze Runner.

I primi dettagli sul progetto sono poi a febbraio 2020, quando Ball ha smentito i rumor sul fatto che si sarebbe trattato di un altro reboot del franchise e ha invece lasciato intendere che il suo film sarà una sorta di sequel della recente trilogia: "Non preoccupatevi, non vi rovinerò la sorpresa, ma vi basti sapere che l'eredità di Cesare continuerà."

Questo approccio è stato poi confermato dallo stesso regista durante un'intervista con Discussing Film, in cui ha anticipato che "il film potrebbe entrare in produzione relativamente presto, perché sarà in gran parte un film in CG". Pur non svelando alcun dettaglio sulla trama, Ball ha anche confermato che sceneggiatori, produttori e membri della troupe di Apes Revolution e The War, come Amanda Silver e Rick Jaffa, sono tutti a bordo del nuovo progetto.

Voi cosa vi aspettate da questo nuovo capitolo? Fatecelo sapere nei commenti. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo ai retroscena sul finale cambiato di Apes Revolution.