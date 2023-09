Il pianeta delle scimmie: tutto quello che sappiamo su Kingdom of the Planet of the Apes

Il nuovo film della saga de Il pianeta delle scimmie è intitolato ufficialmente Kingdom of the Planet of the Apes ed è atteso per il 2024: ecco tutto quello che sappiamo al momento.

Il film, annunciato inizialmente nel dicembre 2019, è stato diretto dal regista di Make Runner Wes Ball e uscirà nelle sale il 24 maggio 2024: si tratta del primo film della saga de Il pianeta delle scimmie ad essere realizzato da quando la Disney ha acquistato la 20th Century Fox nel 2019, e uscirà nelle sale con il logo dei nuovi 20th Century Studios. Il cast vede il protagonista Owen Teague nel ruolo di Cornelio e include anche Freya Allan di The Witcher di Netflix, Pietro Macon, Eka Darvill, Kevin Durand, Sara Wisemann e Dichen Lachmann in ruoli non ancora rivelati.

Va specificato che Kingdom of the Planet of the Apes non sarà un reboot della saga, ma continuerà la storia della trilogia di Matt Reeves, conclusasi nel 2017 con l'acclamato The War - Il pianeta delle scimmie. Nel 2020 Ball ha pubblicato su X (precedentemente noto come Twitter) un post secondo il quale il suo film continuerà "l'eredità di Cesare...", e sebbene i dettagli sulla trama siano ancora molto scarsi sappiamo che, secondo quanto segnalato da The Hollywood Reporter, Kingdom "è ambientato molti anni" dopo The War e includerà diverse "società di scimmie", alcune delle quali "non hanno mai sentito parlare di Cesare" mentre altre "hanno distorto il suo insegnamento per costruire nuovi imperi".

Infine, secondo le ultime indiscrezioni, Disney sarebbe talmente soddisfatta dal lavoro di Wes Ball col nuovo film da voler continuare il franchise con una serie tv spin-off de Il pianeta delle scimmie. Restate con noi per tutti i prossimi aggiornamenti.