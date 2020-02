Il Pianeta delle Scimmie, il regista Wes Ball commenta i rumor sul reboot

Nei giorni scorsi è emerso un rumor secondo il quale il nuovo film della saga de Il Pianeta delle Scimmie sarebbe stato un reboot, e dopo qualche ora di incertezza il regista Wes Ball è intervenuto personalmente sulla questione.

Il regista è sbucato sulla sua pagina ufficiale di Twitter per negare ogni indiscrezione trapelata, scrivendo con una vena di sarcasmo:

"Non è mai stato facile come lo è oggi per i giornalisti cinematografici mettersi effettivamente in contatto con le persone reali che conoscono i fatti ... ma forse il punto NON è controllare i fatti al giorno d'oggi? Indipendentemente da questo. Non vi preoccupate. Non rovinerò le sorprese, ma state certi che l'eredità di Cesare continuerà ..."

Come punto finale, Ball ha inserito una emoticon che mima il gesto di fare silenzio, quasi a voler ribadire la pesante stroncatura dei rumor dei giorni scorsi. Anche da questa risposta molto sentita, è facile intuire la passione che il regista sta mettendo in questo progetto, il primo della saga ad essere realizzato dopo la fusione Disney-Fox: a dicembre 2019, infatti, Ball aveva espresso il suo smisurato amore per la saga e, parlando del nuovo film, lo aveva definito come qualcosa di speciale.

Quali sono le vostre aspettative? Siete contenti che la storia seguirà quella di Cesare raccontata da Matt Reeves, e non ne sarà un reboot? Ditecelo nei commenti.