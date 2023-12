Il pianeta delle scimmie, dietro le quinte venne confermata la teoria di un esperimento!

Il pianeta delle scimmie del 1968 è stato un film che ha rivoluzionato la storia del cinema e, soprattutto, il modo in cui queste storie venivano raccontate. Durante le riprese, però, fu particolarmente divertente vedere come gli attori si immedesimassero fin troppo nel loro ruolo di scimmie.

Nel corso della storia sono stati svolti innumerevoli esperimenti in grado di paragonare la società umana a quella delle scimmie. Uno dei primi elementi ad essere studiato fu il modo in cui l'uomo (e le scimmie in egual misura) tendano a circondarsi di propri simili o di soggetti a loro più confacenti. Questa analisi pare non abbia riguardato solo gli uomini o le scimmie in maniera separata ma anche gli esseri umani travestiti da scimmie.

Cercando di fare il punto sui nuovi capitoli della saga de Il Pianeta delle Scimmie, non si può far altro che pensare anche al modo in cui il titolo originale del 1968 è stato realizzato. Una delle particolarità più assurde del film riguarda proprio il dietro le quinte. Pare, infatti, che i vari uomini travestiti da diverse specie di scimmie, tendessero a stare vicini tra loro dividendosi: scimpanzè con gli scimpanzè, oranghi con oranghi. Insomma, una specie di dicotomia avvenuta in maniera totalmente naturale senza che nessuno li forzasse.

