Il pianeta delle scimmie: il nuovo film del franchise sarà un reboot completo?

A quanto pare il prossimo film del franchise dedicato a Il pianeta delle scimmie potrebbe rappresentare un reboot completo, scollegandolo definitivamente dalla trilogia prequel i cui ultimi due capitolo sono stati diretti da Matt Reeves.

Secondo un nuovo report di Discussing Film, infatti, il prossimo film fungerà da reboot completo della saga prodotta dalla ormai defunta 20th Century Fox (ora solo 20th Century); ciò vuol dire che la nuova pellicola non avrà alcun collegamento diretto con L'alba del pianeta delle scimmie di Rupert Wyatt, né tantomeno con i due capitoli successivi, ovvero Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie e The War - Il pianeta delle scimmie di Matt Reeves (ora impegnato sul set di The Batman).

Anche le recenti dichiarazioni del regista del nuovo progetto, Wes Ball, sembrano indicare che si procederà con qualcosa di completamente diverso e nuovo: "Dirò qualcosa su Apes ... Sono cresciuto con il film originale e adoro con tutto me stesso la nuova trilogia. Farei un film del genere solo se sentissi di poter offrire qualcosa di speciale al franchise, pur onorando ciò che è venuto prima. Quindi abbiamo in serbo qualcosa che si preannuncia come un capitolo fantastico per questa saga. Inoltre non fa male che io sia sono amico di tutte le persone dietro questi film".

Per contestualizzare brevemente il rapporto che lega Ball a Reeves, vi basti sapere che quest'ultimo era stato precedentemente assegnato alla produzione del film Mouse Guard di Ball, e lo stesso Andy Serkis era stato associato a quel progetto come protagonista. Inoltre, gli effetti visivi principali degli ultimi due film della serie Maze Runner sono stati sviluppati da Weta Digital, team famoso soprattutto per aver lavorato alla saga de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson ma il cui lavoro rivoluzionario ha elevato la qualità dei tre più recenti film del Pianeta delle Scimmie. Chris White, supervisore degli effetti visivi per Maze Runner: The Scorch Trials e The Death Cure, ha ricoperto lo stesso ruolo in Rise of the Planet of the Apes.

Una cosa è certa: con Apes (questo il titolo del film) Disney metterà per la prima volta le mani su uno storico franchise di Fox dopo l'acquisizione miliardaria avvenuta nei mesi scorsi: qualunque sarà il risultato, dunque, c'è ovviamente tanta curiosità attorno al progetto.