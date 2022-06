Il Pianeta delle Scimmie entra nell'universo Marvel dopo l'acquisto di Disney

L'acquisizione di Walt Disney Company della 20th Century Fox nel 2019 ha portato con sé i diritti di una serie di amati franchise, tra i quali Il pianeta delle scimmie. Mentre vari progetti live-action sono in fase di sviluppo, la Marvel Comics ha annunciato che esplorerà la serie anche in nuovi fumetti.

Ecco il comunicato stampa: "Oggi, la Marvel Entertainment ha annunciato che il franchise Il pianeta delle scimmie tornerà su Marvel Comics con storie completamente nuove a partire dall'inizio del 2023! Il leggendario franchise di fantascienza ha attraversato oltre cinque decenni i media tra fumetti, libri, film, serie televisive, videogiochi e giocattoli".

E ancora: "I fumetti Marvel e Il pianeta delle scimmie hanno una storia profonda che risale a più di 40 anni fa. La Marvel ha pubblicato per la prima volta le storie del pianeta delle scimmie nel 1974 e nel 1975 la Marvel ha pubblicato 'Le avventure sul pianeta delle scimmie', adattamenti a colori dell' iconico film 'Il pianeta delle scimmie'. I dettagli sui titoli, le raccolte, le ristampe e i team creativi del pianeta delle scimmie in arrivo saranno condivisi in un secondo momento".

"Siamo entusiasti di accogliere nuovamente il Pianeta delle Scimmie nella Casa delle Idee!" Ha condiviso il caporedattore CB Cebulski. "La nuova saga in cantiere esplorerà i limiti di ciò che questo amato franchise ha da offrire attraverso audaci narrazioni a fumetti, e non vediamo l'ora di mettere piede in questa nuova avventura!"

Per concludere, vi lasciamo con 5 curiosità su Apes Revolution di Matt Reeves.