Il pianeta delle scimmie, il nuovo film sarà rinviato? La risposta ufficiale della Disney

Il nuovo film del Pianeta delle Scimmie sarà rinviato? In queste ore è arrivata la risposta ufficiale della Disney in merito alla situazione della data d'uscita dell'attesissimo Kingdom of the Planet of the Apes, ecco che cosa dovete sapere.

Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, la Disney ha da poco annunciato il suo nuovo calendario uscite aggiornato alla luce dei ritardi accumulati dalle produzioni a causa degli scioperi degli sceneggiatori WGA e degli attori SAG, un calendario che delinea la line-up dello studio per una finestra temporale che va da settembre 2023 a giugno 2024. Fortunatamente per i fan del franchise de Il pianeta delle scimmie, la nuova produzione targata 20th Century Studios Kingdom of the Planet of the Apes fa parte di quella line-up e il film al momento sembrerebbe aver conservato la sua data d'uscita originale, fissata al 24 maggio 2024 (tra l'altro lo stesso identico giorno in cui Warner Bros Discovery prevede attualmente di far uscire l'attesissimo Mad Max: Furiosa).

La presenza di Kingdom of the Planet of the Apes nel nuovo calendario Disney significa che lo studio è intenzionato a mantenere la data d'uscita del nuovo film della saga senza pianificare ulteriori rinvii: ora come ora non è dato sapere se la Disney cambierà idea in futuro e modificherà ulteriormente il proprio calendario, ma ciò che ci interessa sapere è che al momento la data di Kingdom of the Planet of the Apes è rimasta invariata anche di fronte degli scioperi: a questo proposito vale la pena di notare che la produzione del film è terminata all'inizio di febbraio 2023, quindi è del tutto possibile che il cast e la troupe abbiano finito definitivamente il proprio lavoro e che il film non avrà bisogno di riprese aggiuntive in futuro.

Quel che è certo è che la Disney sembra credere molto nelle potenzialità del nuovo corso del franchise: secondo le ultime indiscrezioni, infatti, lo studio potrebbe continuare la saga anche con una serie tv de Il pianeta delle scimmie per Disney+.