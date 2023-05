Il pianeta delle scimmie: il nuovo film darà il via ad una serie tv esclusiva Disney+?

Le riprese di Kingdom of the Planet of the Apes, nuovo film della saga cinematografica de Il pianeta delle scimmie, si sono concluse a febbraio scorso e mentre il lungo processo di post-produzione è ancora in corso arrivano interessanti indiscrezioni sul futuro del franchise.

Secondo il noto portale Giant Freak Robot (la cui reputazione generale non è esattamente cristallina, sebbene sia stato capace di mettere a segno diversi scoop importanti nell'ultimo periodo) Disney starebbe sviluppando una serie tv de Il pianeta delle scimmie, da presentare ovviamente in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney+ e da collegare a livello narrativo con il nuovo film in lavorazione, che uscirà nel 2024. Si tratterebbe, qualora il progetto dovesse essere confermato, della seconda serie tv live-action del franchise, con la serie tv Planet of the Apes andata in onda nel 1974 dopo il successo del film originale del 1968.

Con Kingdom of the Planet of the Apes che farà da sequel all'acclamata trilogia di Cesare sviluppata in larga parte da Matt Reeves, c'è sicuramente molto spazio di manovra per esplorare come le scimmie siano riuscite a rovesciare il pianeta e farlo proprio strappandolo al dominio degli umani. Il film dovrebbe essere ambientato parecchi anni dopo la morte di Cesare, e seguirà due diversi clan di scimmie che si imbarcano in altrettanti missioni mentre cercano un posto nel nuovo mondo. Nel cast William H. Macy, Owen Teague, Freya Allen, Dichen Lachman e Peter Macon.

Kingdom of the Planet of the Apes uscirà il 24 maggio 2024: quali sono le vostre aspettative? Sareste favorevoli ad una serie tv spin-off? Ditecelo nei commenti.