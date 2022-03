Il pianeta delle scimmie, Disney pronta alle riprese: ecco quando inizieranno i lavori

Le ultime notizie sul nuovo film de Il pianeta delle scimmie risalgono ormai a diverso tempo fa, ma finalmente la Disney ha svelato nuovi importanti aggiornamenti sul prossimo film della seminale saga di fantascienza.

Il presidente dei 20th Century Studios Steve Asbell ha infatti rivelato al The Hollywood Reporter che i lavori sul nuovo film de Il pianeta delle scimmie proseguono a spron battuto: con la conferma che a dirigere il progetto sarà il regista Wes Ball, il dirigente ha anticipato alla rivista che lo studio si aspetta "di leggere la sceneggiatura molto presto" e, presumendo che la versione del copione venga approvata, è "di iniziare le riprese tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno."

Il franchise de Il pianeta delle scimmie è rinato negli ultimi anni grazie allo sceneggiatore e regista Matt Reeves - che in queste ore sta uscendo nei cinema di tutto il mondo col suo capolavoro The Batman - e proseguirà con una nuova storia realizzata da Wes Ball, il regista della trilogia di The Maze Runner: Ball si trovava nel bel mezzo dello sviluppo di The Mouse Guard, con un budget stimato di oltre $100 milioni di dollari - quando la Disney acquistò la Fox e decise di staccare la spina al progetto. Lo studio ha comunque premiato il regista affidandogli il nuovo capitolo di una delle saghe di fantascienza più iconiche e importanti di tutti i tempi: Wes Ball riuscirà a ripagare la fiducia riposta in lui?

Per altre letture ecco tutto quello che sappiamo sul nuovo film de Il pianeta delle scimmie: continuate a seguirci per tutte le future novità.