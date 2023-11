Il Pianeta delle Scimmie: Cesare è morto? Facciamo il punto sui vecchi capitoli della saga

Il primo teaser trailer di Kingdom of the Planet of the Apes ha alimentato la curiosità e l'attesa dei fan verso la pellicola di Wes Ball che riporterà sul grande schermo l'amata saga sul sempiterno conflitto tra scimmie ed umani.

Il Regno del Pianeta delle Scimmie sarà il decimo film del franchise nato a cavallo tra gli anni '60 e protagonista di una vera e propria seconda vita con i recenti reboot firmati da Matt Reeves e Rupert Wyatt, di cui quest'ultimo capitolo ne raccoglierà l'eredità.

La nuova opera, infatti, non sarà collegata ai 5 film originali né al discusso progetto a sé stante firmato da Tim Burton nel 2001, bensì agli ultimi lungometraggi, Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie (2014), L’alba del pianeta delle scimmie (2011) e The War – Il pianeta delle scimmie (2017), unanimemente applauditi da pubblico e critica. Facciamo, dunque, il punto sulla storia.

Il finale del film del 2017 ha visto restituita la libertà al genere delle scimmie, in grado di sconfiggere l'esercito umano lasciandosi alle spalle le angherie e le vessazioni del crudele Colonnello. Nello scontro decisivo, Cesare viene colpito ma riesce a guidare i suoi verso il deserto, trovando in esso una nuova terra in cui vivere e progredire. Tuttavia, le ferite risulteranno essere eccessivamente gravi e Cesare finirà per soccombere. Il suo operato e le sue lotte non saranno mai dimenticate: le scimmie, adesso, sono libere e Maurice promette all'eroe che suo figlio verrà a conoscenza delle gloriose imprese del padre.

Ebbene, il prossimo film del regista di Maze Runner sarà ambientato qualche anno dopo la morte di Cesare, in un mondo in cui le scimmie hanno ottenuto il sopravvento sugli uomini. Nonostante ciò, la situazione verrà sconvolta dai tentativi da parte di un nuovo leader di sottomettere i clan dei suoi simili al fine di rubare una misteriosa tecnologia umana. Il protagonista della pellicola, stavolta, sarà lo scimpanzé Cornelius (Owen Teague), proprio il figlio di Cesare, che cercherà di riportare ordine ed equilibrio affiancato, nella sua epopea, da una ragazza.

Le aspettative del pubblico verso Kingdom of the Planet of The Apes incrementano di giorno in giorno, vista anche la possibilità di una serie tv spin off del Pianeta delle Scimmie; non ci resta che aspettare il 24 maggio 2024 per sapere se la grande tradizione della saga verrà omaggiata e rispettata.