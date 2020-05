Pianeta Rosso e i litigi sul set: la faida tra Val Kilmer e Tom Sizemore

Questa sera su Iris va in onda Pianeta Rosso, pellicola di fantascienza diretta da Antony Hoffman con protagonisti Val Kilmer e Tom Sizemore celebre soprattutto per i pesanti litigi avvenuti sul set tra i due attori.

Tutto iniziò quando Sizemore si fece spedire una "lussuosa" macchina per gli esercizi durante le riprese in Australia. A quanto pare i due attori furono chiamati a recitare insieme nonostante alcuni trascorsi, e infatti bastò questa piccola scintilla per irritare definitivamente Kilmer.

Dopo molte accese discussioni, basate soprattuto sulla differenza di paga e trattamento tra i due attori, Kilmer e Sizemore si ritrovarono a dover girare una scena di combattimento. Il regista li avvisò di non colpirsi in viso, ma a quanto pare Sizemore sferrò un pugno allo stomaco di Kilmer che lo mise KO. Per fortuna il litigio non andò oltre: dopo aver descritto il film come uno dei grandi rimpianti della sua carriera, infatti, Sizemore rivelò di essersi definitivamente chiarito.

Il film, lo ricordiamo, è ambientato nel 2050, anno in cui l'inquinamento ha reso impossibile la vita sulla Terra. Il progetto di alcuni scienziati che prevede un futuro per gli uomini su Marte, dopo un promettente avvio, fallisce. Per capirne i motivi viene inviato sul pianeta un equipaggio: i membri si sforzeranno di superare le loro differenze di personalità e le loro ideologie nel momento in cui la loro vita sarà a rischio, e dovranno contare l'uno sull'altro per sopravvivere.

