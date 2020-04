Vita di Pi: l'avventura fantastica di Ang Lee stasera su Rai Movie

Vita di Pi andrà in onda stasera su Rai Movie alle 21.10. Pi, figlio del proprietario di uno zoo indiano, è vittima di un naufragio sulla nave dove stava viaggiando con la sua famiglia. Unici sopravvissuti alla forza delle onde sono lui e una tigre del Bengala: tra loro avrà inizio una forzata convivenza che evolverà con lo scorrere dei giorni.

Ang Lee firma una sorta di moderna favola a sfondo ambientalista, capace di suscitare momenti di pura meraviglia visiva in più occasioni con una cura per l'immagine esasperata ai minimi dettagli sia per ciò che concerne gli effetti digitali nella rappresentazione degli animali che per i magnifici paesaggi.

La storia si ammanta di un sapore magico e, come suggerito dal finale, di istinti metaforici che pongono tutto sotto una nuova luce, non privando di fascino il racconto e anzi donandogli ulteriore forza - lasciando di fatto allo spettatore il compito di scegliere a quale versione credere.

La sontuosa colonna sonora, il buon cast capitanato dall'esordiente Suraj Sharma e comprendente in un breve ruolo anche Gérard Depardieu, e l'approccio al contempo spettacolare ed edificante rendono il film adatto ad un pubblico eterogeneo.

La recensione di Vita di Pi è disponibile qui. Il film andrà in onda stasera alle 21.10 su Rai Movie.