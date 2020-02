Il photobomb di Timothee Chalamet con Margot Robbie sul red carpet

La Notte degli Oscar è stata caratterizzata come sempre da momenti frizzanti e simpatici sul red carpet, come i siparietti dei piccoli attori di Jojo Rabbit, e il divertente fuori programma che ha coinvolto Timothee Chalamet e Margot Robbie davanti ai fotografi.

La scena, che si può vedere in un breve video postato su Twitter da Variety, vede Timothee Chalamet, tra i protagonisti di Piccole donne, fermarsi e mettersi in posa per le foto di rito. Indossa una giacca e dei pantaloni scuri, i capelli pettinati all'indietro. All'improvviso la sua attenzione è catturata da Margot Robbie, che a pochi passi da lui è impegnata anche lei in uno shooting. A quel punto, il giovane attore di Chiamami col tuo nome si avvicina alla collega e da bravo photobomber si mette in posa accanto a lei.

Margot Robbie è scoppiata a ridere, poi gli ha preso il viso tra le mani, per la gioia dei fotografi che hanno approfittato del momento e poi li hanno applauditi.

Entrambi gli attori hanno vissuto la serata senza particolari apprensioni, non essendo candidati direttamente per un premio, e hanno potuto fare discretamente il tifo per i team dei loro film in concorso. Le loro interpretazioni (Chalamet per Piccole donne, Robbie per Bombshell e C'era una volta... a Hollywood) sono state comunque molto apprezzate.

